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Чемпионка мира в прыжках в высоту Ласицкене начала подготовку к летнему сезону
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Чемпионка мира в прыжках в высоту Ласицкене начала подготовку к летнему сезону 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, имеющая в своем активе победы на летнем чемпионате мира — 2017 в Лондоне и зимнем мировом первенстве в Бирмингеме, 28 марта начала подготовку к летнему сезону. Об этом Ласицкене сообщила журналистам.
"Мой сезон начался вчера — я приступила к тренировкам. Впереди почти полгода тяжелой работы, соревнований и переездов. Начинаем с новыми силами, с новой энергией. Мы хорошо отдохнули, набрались сил, так что болейте за нас и ждите высоких результатов и рекордов", — сказала Ласицкене, не проигравшая ни одного старта с июля 2016 года.
Главным стартом года станет чемпионат Европы, который пройдет в Берлине с 7 по 12 августа. Летний сезон Ласицкене планирует открыть 12 мая этапом «Бриллиантовой лиги» в Шанхае.
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