Чемпионка мира в прыжках в высоту Ласицкене начала подготовку к летнему сезону

МОСКВА, 29 марта. / ТАСС /. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене , имеющая в своем активе победы на летнем чемпионате мира — 2017 в Лондоне и зимнем мировом первенстве в Бирмингеме, 28 марта начала подготовку к летнему сезону. Об этом Ласицкене сообщила журналистам.

"Мой сезон начался вчера — я приступила к тренировкам. Впереди почти полгода тяжелой работы, соревнований и переездов. Начинаем с новыми силами, с новой энергией. Мы хорошо отдохнули, набрались сил, так что болейте за нас и ждите высоких результатов и рекордов", — сказала Ласицкене, не проигравшая ни одного старта с июля 2016 года.

Главным стартом года станет чемпионат Европы, который пройдет в Берлине с 7 по 12 августа. Летний сезон Ласицкене планирует открыть 12 мая этапом «Бриллиантовой лиги» в Шанхае.