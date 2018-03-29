Екатерина Юрьева: «Будущий глава СБР должен обладать предпринимательскими навыками»

Бывшая биатлониста сборной России Екатерина Юрьева в интервью «СЭ» затруднилась ответить на вопрос, кого она видит будущим президентом СБР. Выборы главы организации пройдут 18 мая в Тюмени.

— Кто-то третий. Затрудняюсь назвать конкретную фамилию, но этот человек должен обладать холодной головой, чутким сердцем и умением не вестись на провокации. Прежде всего, необходимо прописать и создать четкую вертикаль: юниорская команда, взрослая, возможно, экспериментальная. Тогда хотя бы будет понятно, кто и за что отвечает.

— Этот человек должен быть известным спортсменом или бизнесменом вроде Михаила Прохорова

— Сложный вопрос. Спортсмен — это все-таки человек, который значительную часть своей жизни работал под чьим-то руководством. Соответственно, у него нет опыта принятия решений и организации работы большого коллектива. Я не говорю, что это обязательно должен быть бизнесмен, но будущий президент федерации точно должен обладать предпринимательскими навыками. ( Наталья МАРЬЯНЧИК

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