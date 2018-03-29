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Что нового в правилах рыболов­ства?
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Что нового в правилах рыболов­ства? 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Слышал, что появились новые правила рыболов­ства. Что в них нового?
В России обновили правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. В документе зафиксировали суточную норму для любительского рыболовства на водных объектах, соответ­ствующие изменения внесли в приказ Минсельхоза России, сообщают в ведомстве. В Коми рыболовы-любители в сутки смогут ловить не более 10 кг кумжи (форели) всех форм видов и 10 кг гольца (за исключением арктических проходных). Также не больше 10 кг в сутки можно будет вылавливать хариуса, леща (жилая форма) и сига (все формы вида). Для щуки установили норму не более 15 кг, а также не более 15 кг для каждого иного вида рыб за исключением кумжи, гольца, сига, леща, окуня пресноводного, плотвы, налима, ерша пресноводного. При этом если вес пойманного экземпляра рыбы окажется выше установленной суточной нормы, рыбаку придётся ограничиться одним экзем­пляром.
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