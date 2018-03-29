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Активисты рассказали о неофициальных списках пропавших при пожаре в ТЦ
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Активисты рассказали о неофициальных списках пропавших при пожаре в ТЦ 

РИА Новости 2 часа назад
КЕМЕРОВО, 29 мар — РИА Новости. Инициативная группа жителей Кемерово на сходе во вторник составила списки без вести пропавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», включающие 13-14 человек, которых не было в официальных списках, информация по ним уже проверяется властями, рассказал журналистам член группы Мирсад Керимов.
Останки всех 64 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово обнаружены, среди них 41 ребенок, пропавших без вести нет, сообщили в среду в МЧС России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, на какой орган ориентироваться гражданам, когда речь идет о данных по пропавшим без вести, ответил, что озвученные цифры еще не могут считаться окончательными, так как продолжается следствие.
"То, что официальный список… Там разница в 13 или 14 человек. Есть официальный список, который у них — то, что родственники пришли сюда (в штаб). Помимо этого, есть еще список, который собрали на площади (на сходе граждан) — разница в 13 или 14 человек. Их стали уже проверять конкретно — и СК, и остальные", — рассказал Керимов журналистом.
"Тот список, который составила инициативная группа — всех ищут, всех рассматривают, всех проверяют", — добавил он.
Активист признал, что около десятка человек, которые поначалу считались пропавшими без вести, нашлись. «Были на рыбалке, на прогулке, телефон выключен и так далее… Сотрудники полиции работают», — признал активист. Также в списках были пропавшие люди, которые оказались записаны по два-три раза.
О себе Керимов рассказал, что он живет в селе Яшкино Кемеровской области. В пожаре, по его словам, погибла подруга его жены, а также 12-летняя односельчанка, после чего он решил заняться «контролем за действиями властей».
Керимов рассказал также, что группа активистов проверила детские дома области на предмет пропавших детей — среди горожан были слухи, что погибшие в пожаре детдомовцы якобы не попали в списки погибших.
"Все детдомы объехали, все проверили — все списки сходятся, нет таких детей", — признал активист.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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