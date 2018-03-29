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Методический семинар по дзюдо открылся в Ногинском районе
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Методический семинар по дзюдо открылся в Ногинском районе 

РИАМО 2 часа назад
Фото: министерство физкультуры, спорта, работы с молодежью МО
Министр спорта Подмосковья Роман Терюшков и генеральный менеджер сборных команд России по дзюдо Эцио Гамба открыли методический семинар в Обухове, который проходит с 28 по 30 марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Методический семинар «Базовые методики подготовки спортивного резерва в дзюдо: подготовка дзюдоистов в возрасте 15-17 лет» открылся в Обухове. Спикерами выступают заслуженные мастера спорта, тренеры и эксперты в области дзюдо», — говорится в сообщении.
За три дня занятий 127 тренеров из 12 регионов России повысят свою квалификацию. Специалисты обсудят следующие темы методики подготовки дзюдоистов: техники борьбы по разным дисциплинам, совершенствование физической подготовленности спортсменов, теория и философия дзюдо.
В открытии семинара принял участие министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
«Мы хотим иметь у себя в Подмосковье самые лучшие мировые методики, чтобы подготавливать спортивный резерв, завоевывать лидирующие позиции в России и готовить ребят для выступлений в основной сборной команды. Для нас это является первоочередной задачей. Я надеюсь, что в Московской области и в будущем будут проходить подобные семинары. Мы, в свою очередь, всегда готовы создать все условия для того, чтобы вам и вашему штабу здесь было комфортно находиться и тренироваться», — отметил министр.
Генеральный менеджер сборных команд России по дзюдо Эцио Гамба добавил, что подобные семинары расписаны до конца года. Они проводятся для того, чтобы каждый региональный тренер сборной команды России знал, как нужно правильно преподавать, понимал, как работать с детьми разного возраста.
«Ранее мы проводили семинары по работе с детьми 6-8 лет, 8-10, 12-14 и в этот раз с подростками 15-17 лет. Очень важно понимать, как нужно приближаться к ним с педагогической точки зрения, какие упражнения задействовать, как не перегружать, чтобы дети были здоровыми. Дети должны ходить на тренировки не как на работу, а получать радость от своего пребывания в зале. Дзюдо — это боевое искусство, и наша основная задача — выиграть Олимпиаду. Для этого нужно обязательно развивать спортивную базу российских тренеров», — отметил он.
В Московской области занимаются более 20 тысяч человек разных возрастов. При этом 6,5 тысяч из них — профессиональные спортсмены, которые представляют регион на самых престижных Всероссийских и международных турнирах. В составе национальной сборной России 31 спортсмен и четыре тренера из Подмосковья.
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