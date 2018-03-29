Робот-баскетболист добился стопроцентного попадания в кольцо

Японские инженеры представили свое новое изобретение. Это робот, который умеет играть в баскетбол, рассказывает спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Яна Царегородцева.

Пока спортсменам такой конкурент не опасен. Робот умеет забрасывать мячи в корзину, но двигаться по площадке еще не умеет. Современные технологии в спорт. Под таким девизом японские ученые продемонстрировали робота-баскетболиста, которого научили без промаха исполнять броски по кольцу. Новый робот по имени Си Ю И имеет вполне баскетбольный рост — 190 сантиметров. У него есть коленные и локтевые суставы. Он умеет приседать, сгибать руки, однако не может бегать, вести мяч и самостоятельно поднять его с паркета. Тут на помощь Си Ю И приходят его создатели. Зато с броском у искусственного баскетболиста все в порядке. Штрафные он исполняет на загляденье.

«Наш робот пока не умеет бегать и выполнять трехочковые броски. Но мы над этим работаем. Уверен, результат будет в самое ближайшее время», — сказал разработчик робота Хироки Изухара.

Роботу-бомбардиру даже устроили соревнования с профессиональными игроками в точности исполнения штрафных бросков. Техника оказалась на высоте. В серии из десяти попыток Си Ю И не промахнулся ни разу. Его соперники — баскетболисты местного клуба — дважды послали мяч мимо цели.

Человек не робот. Даже гениальные баскетболисты промахиваются. К примеру, знаменитый канадский игрок за свою карьеру Стив Нэш показал рекордный процент попадания штрафных бросков — но это лишь 90,43%. { Бордели с роботами

как скоро начнется восстание машин

Чтобы достичь 100-процентной точности роботу пришлось совершить 200 тысяч тренировочных бросков. К примеру, двукратный олимпийский чемпион Карл Мэлоун за 20 лет карьеры в NBA совершил менее 10 тысяч штрафных бросков.

Новый робот из Японии не первый механический баскетболист. Ученые разных стран давно пытаются научить машины игре с мячом. Иногда у них это получается. Только внешне устройства мало чем напоминают настоящих спортсменов. Так что Си Ю И вполне можно назвать пионером нового направления высокотехнологичного баскетбола.

У создателей Си Ю И ранее не было опыта работы с искусственным интеллектом. Всю необходимую информацию специалисты получали в интернете и создавали робота из подручных материалов.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM