Екатерина Юрьева: «Предпосылок к триумфу россиян в следующем сезоне я не вижу»

Бывшая биатлониста сборной России Екатерина Юрьева в интервью «СЭ» отметила, что не видит предпосылок для удачного выступления национальной команды в следующем сезоне. По ее словам, только приход тренера космического уровня может поспособствовать прогрессу спортсменов.

— Вы не допускаете, что на будущий год изменится президент федерации, придут другие тренеры, и мы уже будем говорить о триумфе, а не о катастрофе?

— Если честно, предпосылок к триумфу в следующем сезоне я не вижу. Могут выскочить один-два спортсмена, потому что все-таки работа к Олимпиаде была проделана большая. Но чтобы вся команда побежала… Это должен прийти тренер какого-то космического уровня. Я пока такого человека не вижу.

— Вы начинали карьеру на Кубке мира вместе с будущей трехкратной олимпийской чемпионкой в составе сборной Словакии Анастасией Кузьминой . Вы считаете ошибкой, что в свое время ее отпустили из российской команды? Могла бы она добиться тех же результатов в составе нашей сборной?

— Настя точно бы добилась высоких результатов, за кого бы ни выступала. У нее определенно есть талант и мотивация. Другое дело, я не уверена, что останься она в российской сборной, смогла бы выступать на уровне на протяжении стольких лет. Все-таки у нас довольно высокая конкуренция, и ей пришлось бы каждый раз завоевывать свое место в команде. Что касается ее отъезда в Словакию, то по моему мнению, она поступила правильно относительно сложившейся на тот момент ситуации. И результат мы видим. ( Наталья МАРЬЯНЧИК

Екатерина Юрьева: «Никогда не работайте с людьми, которые вам врут»