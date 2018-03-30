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Каррера: футболисты «Спартака» Зе Луиш и Зобнин готовы сыграть в матче с «Тосно»
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Каррера: футболисты «Спартака» Зе Луиш и Зобнин готовы сыграть в матче с «Тосно» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАРАСОВКА /Московская область/, 30 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" Зе Луиш, Сальваторе Боккетти, Роман Зобнин и Сердар Таски готовы сыграть в домашнем матча 24-го тура чемпионата России с «Тосно». Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
Ранее Зе Луиш, Боккетти, Зобнин и Таски получили повреждения различной тяжести.
"Да, с ним [Зобниным] все в порядке, он может играть. Все, кроме [Артема] Тимофеева, готовы играть", — сказал Каррера.
В субботу «Спартак» примет на своем поле «Тосно» в матче 24-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 19:00 мск.
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