Каррера: футболисты «Спартака» Зе Луиш и Зобнин готовы сыграть в матче с «Тосно» 

ТАРАСОВКА /Московская область/, 30 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" Зе Луиш, Сальваторе Боккетти, Роман Зобнин и Сердар Таски готовы сыграть в домашнем матча 24-го тура чемпионата России с «Тосно». Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
Ранее Зе Луиш, Боккетти, Зобнин и Таски получили повреждения различной тяжести.
"Да, с ним [Зобниным] все в порядке, он может играть. Все, кроме [Артема] Тимофеева, готовы играть", — сказал Каррера.
В субботу «Спартак» примет на своем поле «Тосно» в матче 24-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 19:00 мск.