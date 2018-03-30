Каррера: футболисты «Спартака» Зе Луиш и Зобнин готовы сыграть в матче с «Тосно»

Ранее Зе Луиш, Боккетти, Зобнин и Таски получили повреждения различной тяжести.

"Да, с ним [Зобниным] все в порядке, он может играть. Все, кроме [Артема] Тимофеева, готовы играть", — сказал Каррера.

В субботу «Спартак» примет на своем поле «Тосно» в матче 24-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 19:00 мск.