Ещё
Нападающий из Саудовской Аравии будет тренироваться с «Манчестер Юнайтед»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нападающий из Саудовской Аравии будет тренироваться с «Манчестер Юнайтед» 

Аргументы и Факты 36 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Нападающий национальной команды Саудовской Аравии Мохаммад Ибрахим Мохаммад аль-Салави будет тренироваться в составе английского клуба «Манчестер Юнайтед».
Об этом сообщил президент Спортивной федерации исламской солидарности Турки аль-Шейх в Twitter.
Он уточнил, что программа тренировок 31-летнего футболиста рассчитана на три недели. Аль-Салави с 2010 года входит в сборную Саудовской Аравии. Выступая за команду, он забил 28 голов в 36 матчах.
Напомним, что по результатам жеребьевки в группе А первым соперником России на чемпионате мира 2018 года станет Саудовская Аравия. Сборные встретятся 14 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Также за право выйти в этап плей-офф россияне поборются с командами Египта и Уругвая.
Саудовский принц Мухаммед ибн Салман пообещал выплатить каждому члену сборной примерно по 1,1 миллиону евро за выход в финальный турнир чемпионата мира.
Аргументы и Факты: последние новости
Срок подачи ФКР доказательств невиновности Крушельницкого продлен CAS В центре Москвы проходит акция в память погибших в Кемерове Футболист Карлос Тевес получил травму в матче с заключенными
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нанесли удар по российским борцам88
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред19
Карпин продает квартиру с шестью туалетами47
Трех россиян включили в «допинговый» список
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение