Нападающий из Саудовской Аравии будет тренироваться с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий национальной команды Саудовской Аравии Мохаммад Ибрахим Мохаммад аль-Салави будет тренироваться в составе английского клуба «Манчестер Юнайтед»

Об этом сообщил президент Спортивной федерации исламской солидарности Турки аль-Шейх в Twitter.

Он уточнил, что программа тренировок 31-летнего футболиста рассчитана на три недели. Аль-Салави с 2010 года входит в сборную Саудовской Аравии. Выступая за команду, он забил 28 голов в 36 матчах.

Напомним, что по результатам жеребьевки в группе А первым соперником России на чемпионате мира 2018 года станет Саудовская Аравия. Сборные встретятся 14 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Также за право выйти в этап плей-офф россияне поборются с командами Египта и Уругвая.

Саудовский принц Мухаммед ибн Салман пообещал выплатить каждому члену сборной примерно по 1,1 миллиону евро за выход в финальный турнир чемпионата мира.