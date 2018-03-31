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«ПСЖ» разгромил «Монако» и в пятый раз подряд выиграл Кубок французской лиги
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«ПСЖ» разгромил «Монако» и в пятый раз подряд выиграл Кубок французской лиги 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«ПСЖ» одержал победу над «Монако» в финале Кубка французской лиги. Встреча прошла в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик» и завершилась со счётом 3:0 в пользу столичной команды.
Уже в дебюте игры парижане получили право исполнить пенальти, и Эдинсон Кавани с «точки» уверенно переиграл Даниэля Субашича. На 21-й минуте Килиан Мбаппе из центра поля выполнил передачу на ход Анхелю Ди Марии, который с левого угла штрафной площади пробил в ближний угол, Субашич сыграл неудачно и мяч оказался в сетке. В концовке встречи Мбаппе выполнил передачу в центр штрафной площади на Кавани, Эдинсон убрал со своего пути Жемерсона и оформил дубль.
«ПСЖ» в пятый раз подряд и в восьмой раз в истории выиграл Кубок лиги. «Монако», который один раз выигрывал этот трофей, проиграл в финале второй год подряд.
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