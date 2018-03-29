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Видео: как звезды «Сверхъестественного» озвучивали кроссовер со «Скуби-Ду»
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Видео: как звезды «Сверхъестественного» озвучивали кроссовер со «Скуби-Ду» 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Новый эпизод «Сверхъестественного», который отправит наших любимых героев в вымышленный мир мультсериала «Скуби-Ду», выйдет в эфир уже сегодня (а точнее, в ночь с четверга на пятницу), а пока можно посмотреть интересное «закулисное» видео, в котором показано, как Дженсен Эклс, Миша Коллинз и Джаред Падалеки озвучивали «мультяшные» версии своих героев. Как и большинство видео с участием звездного трио, ролик получился достаточно занимательным, поскольку показывает сам процесс озвучивания героев и, заодно, комментарии каста:
попкорнnews
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