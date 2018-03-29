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Юрий Семин заявил, что в отношениях Игоря Денисова и Черчесова мирить никого не надо
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Юрий Семин заявил, что в отношениях Игоря Денисова и Черчесова мирить никого не надо 

Р-Спорт 1 час назад
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что в ситуации c отношениями между футболистом железнодорожников Игорем Денисовым и главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым мирить никого не надо.
В марте состоялся тренировочный сбор национальной команды России, на который в очередной раз не был вызван полузащитник «Локомотива» Денисов. Ранее в СМИ сообщалось, что между игроком и тренером сборной существует конфликт.
"Наверное, здесь мирить никого не надо. Денисов — это профессионал, который вовремя приходит на тренировки, очень хорошо работает, очень хорошо играет, благодаря ему во многом команда идет на первом месте, у меня как у тренера нет с ним никаких проблем. Что касается сборной, есть главный тренер, я не имею права вмешиваться в его работу и давать ему советы", — ответил Семин на вопрос, не хочет ли он помирить Денисова и Черчесова.
Ранее стало известно, что игра 24-го тура чемпионата страны между пермским «Амкаром» и «Локомотивом», которая изначально должна была пройти в Перми, перенесена в Москву из-за состояния газона на стадионе пермской команды. Игра состоится 31 марта.
"Уже довольно много переносов было. Играть нужно там, где есть хорошие поля. А мы исполнители: куда нам скажут, туда мы и поедем. Все ведь помнят, как я сказал, что мы готовы ехать в Хабаровск", — добавил тренер.
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