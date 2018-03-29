Режим чемпионата мира-2018 будет добавлен в FIFA 18 до старта турнира

Французский журналист Canal+ Пьерр Менес, являющийся комментатором французской версии FIFA 18, сообщил о дате выхода обновления, посвященного чемпионату мира-2018. По словам француза, побороться за победу в мировом первенстве в футбольном симуляторе можно будет еще до старта самого турнира в реальной жизни.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

В FIFA 18 добавят режим «Чемпионат мира-2018»

Juste avant la compet je pense

— Pierre Ménès (@PierreMenes) 15 марта 2018 г.