У пострадавшего из Кемерово взломали WhatsApp и удалили все фотографии

A photo illustration shows a chain and a padlock in front of a displayed Whatsapp logo January 13, 2017. REUTERS /Dado Ruvic/IllustrationУ пострадавшего из Кемерово взломали WhatsApp и удалили все фотографииЖитель Кемерова Игорь Востриков опубликовал на своей странице ВКонтакте ролик, описывающий подозрительные действия хакеров.

Напомним, что Востриков потерял в ходе пожара всю семью. Он был одним из тех, кто снимал ценные кадры на смартфон.

Игорь Востриков

Несколько часов назад Игорь рассказал о том, что доступ к его WhatsApp был получен неизвестными людьми. Они удалили все фотографии жертв.

Залезли как-то в наши телефоны и удаляют фотографии. На мемориале мы еще фотки не выставили. Мы сейчас смотрели, искали фотографии подходящие. Мама вчера их смотрела, а сейчас их нет.

До этого взломали ВКонтакте моей жены. Там все почистили, оставили фотографии такие простые. Я не вел свою страничку. А она постоянно репостила из Instagram. Я в шоке, если честно.

Востриков был одним из организаторов происшедшего 27 марта митинга у здания областной администрации в Кемерове. Он также уточнил, что часть сообщений, связанных с этими событиями, тоже удалена.

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Некоторые пользователи полагают, что это было сделано какими-то руководящими органами. Если это так, то это наглядный пример доступа к переписке юзеров WhatsApp.

Есть и другой вариант, что доступ к чату WhatsApp был у кого-то из знакомых людей. Но все ещё остаётся вопрос — зачем было удалять фотографии?

Реален ли доступ к переписке правительством на самом деле? Остаётся только гадать.