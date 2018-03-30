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СМИ: футболист ПСЖ Неймар вернется в расположение команды в конце апреля
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СМИ: футболист ПСЖ Неймар вернется в расположение команды в конце апреля 

ТАСС 37 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 30 марта. Бразильский нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Неймар, восстанавливающийся после травмы, вернется в расположение команды в конце апреля. Об этом сообщает портал UOL.
В феврале во время матча чемпионата Франции против «Марселя» (3:0) Неймар получил растяжение связок голеностопного сустава и трещину пятой плюсневой кости. Позднее врач сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил, что футболист пропустит около трех месяцев.
В настоящее время 26-летний футболист продолжает восстановление после травмы и находится под наблюдением врача ПСЖ. Ожидается, что после возвращения на поле Неймар проведет три матча в чемпионате Франции — против «Амьена», «Ренна» и «Кана». Одним из вариантов возвращения называется финал Кубка страны, который пройдет 8 мая, если ПСЖ в полуфинале 18 апреля обыграет «Кан».
Неймар перешел в ПСЖ летом из испанской «Барселоны» за рекордные €222 млн В текущем сезоне форвард провел 30 матчей за французский клуб, забив 29 мячей и отдав 19 голевых передач.
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