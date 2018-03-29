Юрий Семин: Не имею права давать советы Черчесову по Денисову 

Ранее в СМИ сообщалось, что из-за конфликта Черчесова и Денисова полузащитник железнодорожников не вызывается в национальную команду.
«Наверное, здесь мирить никого не надо. Денисов — это профессионал, который вовремя приходит на тренировки, очень хорошо работает, очень хорошо играет, благодаря ему во многом команда идет на первом месте, у меня как у тренера нет с ним никаких проблем. Что касается сборной, есть главный тренер, я не имею права вмешиваться в его работу и давать ему советы», — приводит слова Семина «Р-Спорт».