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Юрий Семин: Не имею права давать советы Черчесову по Денисову
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Юрий Семин: Не имею права давать советы Черчесову по Денисову 

Советский спорт 1 час назад
Ранее в СМИ сообщалось, что из-за конфликта Черчесова и Денисова полузащитник железнодорожников не вызывается в национальную команду.
«Наверное, здесь мирить никого не надо. Денисов — это профессионал, который вовремя приходит на тренировки, очень хорошо работает, очень хорошо играет, благодаря ему во многом команда идет на первом месте, у меня как у тренера нет с ним никаких проблем. Что касается сборной, есть главный тренер, я не имею права вмешиваться в его работу и давать ему советы», — приводит слова Семина «Р-Спорт».
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