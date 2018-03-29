Антон Бабиков: «Вряд ли какой-то психолог сможет найти ко мне подход»

Российский биатлонист Антон Бабиков в интервью «СЭ» заявил, что в прошедшем сезоне попал в двойную яму. По словам спортсмена, он был физически перегружен, также дал слабину психологически.

— В этом сезоне были хотя бы две недели, когда вы были в оптимальных физических кондициях?

— Двух недель, к сожалению, не было точно.

— Правильно понимаю, что вы все время чувствовали себя перегруженным?

— Проблема в том, что совпало сразу две крайности: я был физически перегружен, плюс дал слабину психологически. Не нашлось людей, которые смогли бы мы меня поддержать, перенастроить, объяснить. Получилось, что я попал сразу в двойную яму.

Алена Заварзина в какой-то момент работала с психологом, который был в команде. Вы бы хотели попробовать?