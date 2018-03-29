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Антон Бабиков: «Вряд ли какой-то психолог сможет найти ко мне подход»
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Антон Бабиков: «Вряд ли какой-то психолог сможет найти ко мне подход» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Российский биатлонист Антон Бабиков в интервью «СЭ» заявил, что в прошедшем сезоне попал в двойную яму. По словам спортсмена, он был физически перегружен, также дал слабину психологически.
— В этом сезоне были хотя бы две недели, когда вы были в оптимальных физических кондициях?
— Двух недель, к сожалению, не было точно.
— Правильно понимаю, что вы все время чувствовали себя перегруженным?
— Проблема в том, что совпало сразу две крайности: я был физически перегружен, плюс дал слабину психологически. Не нашлось людей, которые смогли бы мы меня поддержать, перенастроить, объяснить. Получилось, что я попал сразу в двойную яму.
Алена Заварзина в какой-то момент работала с психологом, который был в команде. Вы бы хотели попробовать?
— Что касается меня, думаю, вряд ли какой-то психолог сможет найти ко мне подход. Я бы сказал, что психолог скорее нужен тренерам, которые со мной работают. Не самая однозначная фраза получилась (смеется). Я имею в виду не то, что им нужна какая-то психологическая поддержка, речь о том, чтобы психолог помогал им находить общий язык со спортсменами. В России тренеры крайне редко устанавливают хороший контакт сразу со всей командой. С одним-двумя спортсменами — бывает, а больше — редко. (Владимир ИВАНОВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
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