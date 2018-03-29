Второклассники из Бибирева стали лучшими на межрайонном этапе «Президентских состязаний»

На минувшей неделе ученики 2 «Б» класса школы «Многопрофильный комплекс Бибирево» показали отличные результаты на межрайонном этапе «Президентских состязаний» среди учеников вторых классов. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Ребята состязались в подтягивании, прыжках в длину с места, отжиманиях, беге. Дети очень ответственно готовились к соревнованиям и показали отличный результат, — рассказали в администрации школы.

По итогам соревнований второклассники ШМК Бибирево завоевали золотую медаль. (вт)