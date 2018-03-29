Ещё
Второклассники из Бибирева стали лучшими на межрайонном этапе «Президентских состязаний»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Второклассники из Бибирева стали лучшими на межрайонном этапе «Президентских состязаний» 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
На минувшей неделе ученики 2 «Б» класса школы «Многопрофильный комплекс Бибирево» показали отличные результаты на межрайонном этапе «Президентских состязаний» среди учеников вторых классов. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Ребята состязались в подтягивании, прыжках в длину с места, отжиманиях, беге. Дети очень ответственно готовились к соревнованиям и показали отличный результат, — рассказали в администрации школы.
По итогам соревнований второклассники ШМК Бибирево завоевали золотую медаль. (вт)
Управа района Бибирево: последние новости
Игротека на английском языке пройдет в библиотеке на Конёнкова Спортсмен из Бибирева завоевал медаль на Всероссийском турнире по карате и боевым искусствам Юные спортсмены из Бибирева продемонстрировали искусство владения мячом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Карпин продает квартиру с шестью туалетами28
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред19
В МИД возмущены невыдачей виз спортсменам РФ174
Логинов выиграл индивидуальную гонку
Определен состав сборной по хоккею на матчи с немцами
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение