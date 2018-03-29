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Павел Погребняк: «О словах о судействе в матче со „Спартаком“ не жалею»
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Павел Погребняк: «О словах о судействе в матче со „Спартаком“ не жалею» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Тосно» Павел Погребняк в интервью «СЭ» в преддверии матча премьер-лиги со "Спартаком" отметил, что в прошлом сезоне спокойно воспринял чемпионство красно-белых. При этом он подчеркнул, что не жалеет о словах, сказанных в адрес «Спартака» и судейства в 2007 году.
— Давайте о предстоящем матче. Покинув «Спартак», вы никогда не скрывали своей антипатии к этой команде. Чемпионство красно-белых восприняли болезненно?
— Да нет, что вы.
— Просто в апреле прошлого года вы сказали, что с первым местом «Спартака» нужно что-то делать.
— Такое у меня хорошее чувство юмора (смеется). Если серьезно, сейчас это гранд нашего чемпионата с отличным подбором футболистов. Неслучайно «Спартак» идет на втором месте, сохраняя шансы на чемпионство.
— Многие вспоминают ваше резкое высказывание о том, как «Спартак» работает с судьями после четвертьфинала Кубка России в 2007 году…
— Эмоции меня тогда захлестнули, как вы сами могли слышать. Нисколько не жалею о случившемся. Просто надо было выразиться более дипломатично. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Погребняка
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