Погребняк: «Тосно» показал хороший футбол, мы горды за свою игру 

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк прокомментировал результат матча со «Спартаком» (1:2) в 24-м туре российской Премьер-Лиги. В концовке встречи Погребняк реализовал пенальти, сократив отставание в счёте.
«Поздравляю «Спартак» с победой. Особенные эмоции от гола «Спартаку»? Сегодня не день откровений. «Тосно» сегодня показал хороший футбол, мы горды за свою игру, но, увы, результат отрицательный. Судья? Нормально отработал», — передаёт слова Погребняка корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.