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Погребняк: «Тосно» показал хороший футбол, мы горды за свою игру
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Погребняк: «Тосно» показал хороший футбол, мы горды за свою игру 

Чемпионат.com 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Нападающий «Тосно» Павел Погребняк прокомментировал результат матча со «Спартаком» (1:2) в 24-м туре российской Премьер-Лиги. В концовке встречи Погребняк реализовал пенальти, сократив отставание в счёте.
«Поздравляю «Спартак» с победой. Особенные эмоции от гола «Спартаку»? Сегодня не день откровений. «Тосно» сегодня показал хороший футбол, мы горды за свою игру, но, увы, результат отрицательный. Судья? Нормально отработал», — передаёт слова Погребняка корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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Зобнин, Зе Луиш, Боккетти и Таски могут помочь «Спартаку» в матче с «Тосно» «Наполи» сыграл вничью с «Сассуоло», «Сампдория» уступила «Кьево» «Реал» разгромил «Лас-Пальмас», Бэйл оформил дубль
 Ещё 7 источников 
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