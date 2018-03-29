Уткин: как Заболотный попал в сборную? Что он там делает?

«Я ведь живу в России, жду этого чемпионата начиная с речи Леонтьича «лет ми спик фром май харт» и знаю немного больше. Я добавляю к этому времени 65 минут, можно 70. Пройдёт 77 дней, 10 часов и 52 минуты (плюс-минус), и в середине второго тайма матча открытия Россия — Саудовская Аравия на поле выйдет Антон Заболотный. Со скамейки его напутствует седовласый Габулов. Тень здоровой самцовой зависти пробежит по лицу Ильи Кутепова . Выдаст Заболотному пятюню уходящий с поля… ну, допустим, Гранат. И Антон пойдёт в бой.

С Францией он за 24 минуты коснулся мяча два раза. Ах, да, Антон — игрок острия, ему достаточно и одного, чтобы зарекомендовать себя… Такое касание было у него в матче с бразильцами. До ворот было метра три, и в них не было вратаря. Вы помните этот удар; Антон с задачей справился блестяще — он себя всецело зарекомендовал.

Как он попал в сборную? Что он там делает? Что надо сделать, чтобы он что-то в ней сделал? Я смотрю на таймер. До начала чемпионата мира 77 дней, 9 часов и 26 минут. До выхода Заболотного — 77, 10, 41 соответственно", — написал Уткин в «Фейсбуке».