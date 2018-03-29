Лукашенко назвал сало лучшим «допингом» для спортсменов

По мнению главы государства одна из важнейших составляющих правильной подготовки спортсменов — питание — не всегда правильно регулируются диетологами и тренерами. Сало, например, по его словам, которые приводит БЕЛТА, «надо держать на этапах Кубка мира в холодильнике. Нормальный кусок сала, чтобы вы могли после забега, тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба съесть, а не пончики и мороженое».

На встрече президента с чемпионами Олимпиады и Паралимпиады в Пхенчхане обсуждались нюансы подготовки белорусских атлетов, анализировалось их выступление на крупнейших стартах четырехлетия и других соревнованиях, рассматривались различные предложения по улучшению условий для тренировок, закупке и производству необходимого инвентаря. Особое внимание было уделено взаимодействию тренеров со спортсменами. Лидер страны отметил, что все эти вопросы будут подробно обсуждены на готовящемся совещании по развитию зимних видов спорта.

В этот же день президент вручил государственные награды победителям и призерам Игр в Пхенчхане, назвав их «мужественными людьми». Ордена и медали вручены были вручены за высокое профессиональное мастерство, выдающиеся спортивные достижения и большой личный вклад в успешное выступление национальных команд.

Обращаясь к спортивной элите Беларуси, глава государства не смог сдержать эмоций. На зимних Играх, напомнил он, «мы были свидетелями ожесточенной борьбы не только на стадионах, но и в судейских кулуарах. Даже в межгосударственных отношениях».

Надежды Скардино. По словам президента, если «олимпийское золото в женской эстафете и стало для кого-то неожиданностью, то не для белорусских болельщиков. „Наши девчонки молодцы“, — искренне порадовался он за белорусских лыжниц. Он дал высокую оценку победе биатлонистки Дарьи Домрачевой на последовавших после Кореи этапах Кубка мира. Четырехкратная олимпийская чемпионка, неоднократный призер Олимпийских игр, Герой Беларуси Домрачева награждена сегодня орденом „За личное мужество“. Аналогичной наградой и почетными званиями „Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь“ отмечены заслуги олимпийских чемпионок по биатлону Динары Алимбековой, Ирины Кривко

Особую благодарность глава государства выразил паралимпийцам, признавшись, что не мог оторваться от экрана, глядя на их спортивную борьбу. „Я болел за вас не меньше, чем за наших олимпийцев, — сказал он. — Вы настолько мощно выступали, что трудно представить, что человек, который имеет все возможности, так бы выступил“.

Государственных наград удостоены большая группа организаторов национальных видов спорта, тренерский актив, представители спортивной медицины Беларуси.