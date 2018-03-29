Интервью с организаторами и участницей «Золото Кагана» 

Российские ралли-рейды активно готовятся к гонке. До самой интересного песчаного этапа чемпионата и кубка страны по ралли-рейдам и кросс-кантри ралли осталось 15 дней и мы решили взять интервью у организаторов и участницы гонки, которая будет выступать в непривычном для себя классе — Татьяна Еличеева пересаживается на грузовик. Владимир Королев, заместитель главного судьи и организатор гонки:«Пролог в этом году на мой взгляд наиболее красивый и техничный участок маршрута. Именно здесь в миниатюре участники увидят и почувствуют характер предстоящей гонки: песчаные дороги, барханы, интересная трасса и красивые пейзажи. В первый полноценный гоночный день будет длинный спецучасток, в который встроена кольцевая секция в 112 километров возле поселка Полынный. Там будет организована зрительская зона и гости мероприятия смогут увидеть самые интересные моменты гонки. Такие же зоны для журналистов будут организованы еще в нескольких местах, о которых будет сообщено дополнительно на сайте российских ралли-рейдов. В этом году погода прохладная, до сих пор периодически выпадает снег, поэтому песок еще плотный. В связи с этим пока сложно предсказать какая трасса будет во время гонки. Но мы это предусмотрели, и свели экстремальное бездорожье до минимума. На самой гонке мы ждем много участников и старались сделать ее интересной для спортсменов. В этом году «Золото Кагана» посвящена нашему другу Евгению Фирсову, трагически погибшему пилоту команды «ПЭК-спорт». Женя ни разу не пропустил Астраханские гонки и всегда старался помочь, поэтому мы постараемся, чтобы незримо он был с нами». Олег Трифонов, организатор гонки, руководитель Федерации Автомобильного спорта Астраханской области:«Для жителей и гостей Астрахани у нас заготовлено много интересного: 12 апреля в «Азимуте» пройдет выставка Сергея Поливца, который привезет лучшие свои работы — фотографии с величайших ралли-рейдовых соревнований России и мира. Также на площади Ленина во время торжественного открытия соревнований пройдет дефиле красавиц Каспийской недели моды. Нас активно поддерживает администрация города и области, а сам губернатор Астраханской области Александр Жилкин традиционно откроет пролог соревнований на спортивном автомобиле. Предприятие «Газпромдобыча Астрахань» уже четвертый год является партнером Российской ралли-рейдовой серии и в этом году они нам снова предоставляют свои услуги связи, поэтому в разы будет улучшено качество безопасности на трассе. Для новичков соревнований, да и тех, кто постоянно участвует, надо обратить внимание на навигацию. Я знаю, что в этом году в ралли-рейдовом сезоне участвуют пилоты из классического ралли, которые ранее не ездили по песку, и совет для них простой: в Астраханской пустыне надо слушать и делать то, что говорит штурман и надо учиться «читать дюны». Не умеешь читать дюны — научишься копать! Пески правда еще сырые и плотные, но до гонки ветер успеет их просушить и надуть барханы. Поэтому гонка будет сложной и интересной». Татьяна Елисеева, пилот команды ГАЗ Рейд Спорт:«В Астрахани я буду участвовать на грузовике ГАЗ Садко — на легендарной «летающей хлебовозке». Управлять грузовиком существенно сложнее, чем все на чем доводилось мне ездить до сих пор. Ведь наш грузовик почти в серийной комплектации. Я очень благодарна команде, что доверила мне знаменитый гоночный грузовик, и очень хочется побыстрее стартовать, чтобы почувствовать его мощь. Ведь в Нижнем Новгороде, где базируется мой новый друг, до сих пор лежит снег».