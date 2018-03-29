Фанатов не пустят на домашний матч «Оренбург» — «Томь»

31 марта болельщики не смогут пройти сразу на два сектора на стадионе «Газовик».

Решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза вступило в силу, и домашний матч с командой из Томска ФК «Оренбург» проведет без своих фанатов. Допуск зрителей на сектора D и E южной трибуны стадиона «Газовик» запрещен по итогам предыдущего матча.

Эта дисциплинарная мера также запрещает устраивать альтернативный сектор активной поддержки, демонстрировать баннеры и использовать на других трибунах стадиона любые средства поддержки, сообщает пресс-служба оренбургского клуба.

Напомним, решение последовало после матча с нижегородским «Олимпийцем». Тогда оренбургские футболисты выиграли со счетом 3:0. Но из-за действий фанатов клуб был оштрафован на 100 тыс.руб.