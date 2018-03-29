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Фанатов не пустят на домашний матч «Оренбург» — «Томь»
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Фанатов не пустят на домашний матч «Оренбург» — «Томь» 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
31 марта болельщики не смогут пройти сразу на два сектора на стадионе «Газовик».
Решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза вступило в силу, и домашний матч с командой из Томска ФК «Оренбург» проведет без своих фанатов. Допуск зрителей на сектора D и E южной трибуны стадиона «Газовик» запрещен по итогам предыдущего матча.
Эта дисциплинарная мера также запрещает устраивать альтернативный сектор активной поддержки, демонстрировать баннеры и использовать на других трибунах стадиона любые средства поддержки, сообщает пресс-служба оренбургского клуба.
Напомним, решение последовало после матча с нижегородским «Олимпийцем». Тогда оренбургские футболисты выиграли со счетом 3:0. Но из-за действий фанатов клуб был оштрафован на 100 тыс.руб.
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