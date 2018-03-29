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Стивен Стэмкос: Не стоит не обращать внимание на болячки в концовке сезона перед плей-офф
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Стивен Стэмкос: Не стоит не обращать внимание на болячки в концовке сезона перед плей-офф 

Советский спорт 1 час назад
— Я не хочу пропускать матчи. В последние несколько дней я чувствовал себя не лучшим образом. Не стоит не обращать внимание на болячки в концовке сезона перед плей-офф. Мне было непросто принять решение остаться в запасе. Поэтому если я пойму, что могу играть, что травма не помешает мне помочь команде, я выйду на площадку. Я думаю, что мне хватило бы двух недель, чтобы все прошло. Но я не хочу пропускать игры сейчас, когда мы боремся за первое место в дивизионе. На самом деле травма пустяковая, просто ноет. Посмотрим, как я буду себя чувствовать. В последнее время мне стало лучше, лечение дает результат. У меня нет проблем, когда я работаю в зале, — цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.
Напомним, что Стэмкос из-за травмы нижней части тела пропустил домашний матч против «Аризоны» (1:4).
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