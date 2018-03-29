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Антон Бабиков: «Далеко не каждый сочтет мой голос достойным, чтобы его вообще воспринимать»
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Антон Бабиков: «Далеко не каждый сочтет мой голос достойным, чтобы его вообще воспринимать» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Российский биатлонист Антон Бабиков в интервью «СЭ» заметил, что идеальным тренером для него является отечественный специалист с европейским менталитом.
— То есть сейчас заканчивается сезон, и вы ждете нового тренера, как кота в мешке? Повезет — хорошо, нет — повторение этого сезона.
— Такого, как в этом сезоне, быть уже не должно. Я верю, что после такого шага назад можно двигаться только вперед. Даже за этот неудачный год я приобрел огромный опыт. Буду больше прислушиваться к себе. Главное, чтобы был контакт с тренером и все это не выглядело, как какая-то моя «хотелка»
— Может, стоит перед началом сезона зайти к тренеру, поговорить по душам, сразу объяснить свою позицию?
— От тренера тут тоже много зависит. Поверьте, далеко не каждый сочтет мой голос достойным того, чтобы его вообще воспринимать.
— Некоторые уверены, что зарубежному специалисту куда тяжелее понять наш менталитет.
— Есть такое. Но я не думаю, что это самое главное. Куда важнее, чтобы человек был грамотным. Идеальный вариант, конечно, русский, но с каким-то европейским опытом. А не с закоренелыми методиками. Бери больше, кидай дальше, увы, работает, не всегда. (Владимир ИВАНОВ)
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