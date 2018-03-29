Антон Бабиков: «Далеко не каждый сочтет мой голос достойным, чтобы его вообще воспринимать»

Российский биатлонист Антон Бабиков в интервью «СЭ» заметил, что идеальным тренером для него является отечественный специалист с европейским менталитом.

— То есть сейчас заканчивается сезон, и вы ждете нового тренера, как кота в мешке? Повезет — хорошо, нет — повторение этого сезона.

— Такого, как в этом сезоне, быть уже не должно. Я верю, что после такого шага назад можно двигаться только вперед. Даже за этот неудачный год я приобрел огромный опыт. Буду больше прислушиваться к себе. Главное, чтобы был контакт с тренером и все это не выглядело, как какая-то моя «хотелка»

— Может, стоит перед началом сезона зайти к тренеру, поговорить по душам, сразу объяснить свою позицию?

— От тренера тут тоже много зависит. Поверьте, далеко не каждый сочтет мой голос достойным того, чтобы его вообще воспринимать.

— Некоторые уверены, что зарубежному специалисту куда тяжелее понять наш менталитет.