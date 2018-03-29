Огонь профмастерства зажгли сварщики «Екатеринбурггаза»

В поисках самого умелого.

29 марта в АО «Екатеринбурггаз» состоялся финал конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший электрогазосварщик». За титул победителя и солидную денежную премию сражались пятеро мастеров, выдержавших предварительный этап в своих подразделениях.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «Екатеринбурггаза», состязания прошли в четыре этапа. Сначала жюри оценило степень подготовленности сварочного оборудования и соблюдение техники безопасности. На втором этапе мастера должны были выполнить ручной дуговой сваркой горизонтальный шов за 30 минут. На третьем — тот же шов газовой сваркой, но уже за 15 минут. И завершалось соревнование тестированием на знание теории.

"Выполняется шов горизонтальный на вертикальной плоскости, это одно из сложнейших соединений. В итоге нужно получить сварное соединение, которое должно быть равнопрочным основному материалу. Это самая главная задача", — рассказывает член жюри, начальник лаборатории газового анализа и метрологии АО «Екатеринбурггаз» Андрей Птухин.

С заданием все конкурсанты справились на 100%, но других результатов от них и не ждали. «Сегодня — финал, в нем участвуют лучшие в своих подразделениях. Электрогазосварщик — это одна из ведущих профессий нашего предприятия. Все газопроводы, которые мы строим, выполняются именно с их помощью. От качества работы в дальнейшем зависит и срок службы газопровода, и состояние сетей», — делится заместитель председателя жюри, начальник Центрального аварийно-диспетчерского управления Иван Саенко

Имена победителей конкурса станут известны уже 30 марта, после того, как лаборатория газового анализа и метрологии тщательно исследует качество сварных швов, в том числе с помощью радиографии. Этот метод рентгеновского «просвечивания» позволяет определить малейшие пустоты в соединениях.

Следует отметить, что конкурс профмастерства в АО «Екатеринбурггаз» продолжается. Помимо электрогазосварщиков в битве мастеров примут участие слесари служб домовых и подземных сетей, спасатели и водители.