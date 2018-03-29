Автор скандального бюста Роналду создал новый вариант статуи

Португальский скульптор Эммануэль Сантуш, скандально прославившийся бюстом нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду , который был размещен в аэропорту острова Мадейра — родины Роналду, спустя год после своего творения решился создать бюст футболиста заново.

«Конечно, я за это время изменился и сам. Я научился сталкиваться с критикой.

Как оцениваю новый бюст? Он вышел очень хорошо.

Знаете, если бы первый бюст Роналду я сделал не таким, о нем бы все давно забыли. Поэтому порой необходимо демонстрировать храбрость, чтобы пойти против устоев и оказать свое влияние. Да, пусть были те, кто насмехался, критиковал, но есть и много людей, оценивших мой труд. И за это время я понял, каким бы малым не было число людей, поддержавших тебя, этого достаточно для того, чтобы наделить тебя силой», — заявил Сантуш в интервью с Вleacher Report.