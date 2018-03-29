Танцевальный марафон собрал команды всех учреждений соцзащиты Зеленограда

В ФОК «Савелки» прошел танцевальный марафон «Танцуй душой» среди пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья. Свои творческие способности продемонстрировали шесть команд, представляющих учреждения социальной защиты населения Зеленограда.

В первом этапе «Танцевальная разминка» участники одновременно выполняли задания на внимание под руководством тренера-преподавателя. В «Домашнем задании» команды в ярких костюмах выступили с ретро-танцами под зажигательную музыку 80-х годов.

Третий этап марафона, "Танцевальная импровизация", представлял состязания команд в выполнении танцевальных движений под популярные латинские мелодии: ламбада, макарена и кукурача. В четвертом заключительном этапе «Дискотека 80-х» команды показали свое умение повторять движения за тренером.

По итогам выступлений жюри выбрали победителей согласно шести номинаций:

— «Самыми оригинальными» стали участники команды «Вдохновение из ТЦСО „Зеленоградский“

— победителем в номинации „Самые заводные“ признана команда „Савелкинские девчата“ из филиала Савелки

— победу в номинации „Самые дружные“ одержала команда „Диско диско“ РЦИМФКиС Зеленограда

— „Самыми стильными“ оказались участники команды „Радуга“ из филиала Крюково

— в номинации „Самые артистичные“ лучшей стала команда „Восточная сказка“ из филиала Солнечный

— звания „Самые спортивные“ удостоились члены команды „Дикари Диско“ РЦдИ „Ремесла“

Команды были награждены кубками, сладкими призами и грамотами от организаторов.