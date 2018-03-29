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Как прошёл Tinkoff Rosafest 2018
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Как прошёл Tinkoff Rosafest 2018 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
2018-й стал для Rosafest годом перемен: кроме смены названия (титульным партнёром стал «Тинькофф Банк»), фестиваль впервые прошёл в новом формате — интерактивной игры, активными участниками которой стали несколько тысяч гостей. При заселении в отель каждый из них получил визитку с секретным кодом для входа в специальное мобильное приложение с 125 необычными заданиями. За выполнение каждого начислялись баллы. Задания были разные и выполнять их приходилось на всей территории курорта — от обычного знакомства с соседом по номеру или танца на вечеринке до утреннего катания по пухляку и демонстрации сложных трюков в парке. Главными призами игры стали авиамили, сноуборды, денежные сертификаты и подарки от партнёров фестиваля. Фото: Tinkoff Rosafest Фото: Tinkoff Rosafest Фото: Tinkoff Rosafest На протяжении всего фестиваля в «Розе Хутор» работала академия навыков, где под руководством прорайдеров на специальной учебной линии сноупарка и во фрирайд-зоне можно было пройти курс обучения катанию на лыжах или сноуборде. В конце недели выпускники академии приняли участие в любительских соревнованиях. Фото: Tinkoff Rosafest Фото: Tinkoff Rosafest Фото: Tinkoff Rosafest Фото: Tinkoff Rosafest Ещё одно единственное в своём роде событие Rosafest — первое в России интерактивное фристайл-шоу, в котором 20 сильнейших лыжников и сноубордистов страны состязались в скольжении по перилам и снежным фигурам. В зоне катания был установлен арт-объект в виде гигантского кубика Рубика: он трансформировался с помощью лазерной проекции и «выбирал», какой трюк должен исполнить спортсмен. За трансляцией шоу на сайте rosafest.tele2.ru следили более 200 000 человек. Фото: Tinkoff Rosafest Фото: Tinkoff Rosafest Фото: Tinkoff Rosafest Фото: Tinkoff Rosafest Фото: Tinkoff Rosafest И конечно, настоящий зимний фестиваль не мог пройти без концертов и вечеринок. В Tinkoff Apre-ski зоне каждый день гостей развлекали DJ Lady Waks и MC Steppa Style. Одними из самых запоминающихся концертов стали выступления группы ILWT и нейромонаха Феофана. А завершился Tinkoff Rosafest 2018 afterparty в рок-баре, которое продолжалось до самого утра. Фото: Tinkoff Rosafest Фото: Tinkoff Rosafest Фото: Tinkoff Rosafest Фото: Tinkoff Rosafest Фото: Tinkoff Rosafest Фото: Tinkoff Rosafest Статьи по теме В «Розе Хутор» пройдёт третий зимний фестиваль Tinkoff Rosafest 2018 Анонсирована программа фестиваля Tinkoff Rosafest 2018
Запись «Как прошёл Tinkoff Rosafest 2018» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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