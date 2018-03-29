Сергей Собянин принял участие в заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации

Темой заседания стала реализация проекта «Доступное дополнительное образование для детей».

В четверг, 29 марта, состоялось заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Информация об этом появилась на сайте российского правительства

Темой заседания стала реализация проекта «Доступное дополнительное образование для детей». В обсуждении приняли участие 11 человек, в том числе и мэр Москвы Сергей Собянин

Вступительное слово взял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев . Он отметил, что у Совета президиума на данном заседании достаточно компактная повестка дня, но одна тема является наиболее крупной, она касается доступного дополнительного образования для детей.

— Одна из тем, наиболее крупная, касается доступного дополнительного образования для детей. Цель — охватить внешкольными программами как можно больше детей в возрасте от 5 до 18 лет. В цифрах это приблизительно до 75% к 2020 году. Это реализация майского указа 2012 года, — сообщил премьер-министр.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что особенностью такого образования заключается в том, что оно не является обязательным. Следовательно стоит задача сделать его максимально разнообразными и интересными для юного поколения, для того, чтобы дети хотели посещать различные кружки и секции, а не сидели в Интернете и не выходили из дома.

— Именно такого рода кружки и секции в значительной степени определяют профессиональную ориентацию молодого человека, — добавил Медведев.

Премьер-министр РФ сообщил, что около 50 тысяч детей уже обучаются в технопарках «Кванториум» на постоянной основе, а 400 тысяч — активные участники различных мероприятий и проектов, которые проходят в современных комплексах. К концу 2017 года в 37 регионах был создан 51 «Кванториум».

— Детские технопарки создаются не только на федеральные и региональные деньги, но и с привлечением средств компаний, государственных корпораций, что вполне нормально. Среди наставников детей много действующих специалистов. По сути, они знакомят с профессией, передают свой опыт и знания будущей кадровой элите. Как и договаривались в октябре, мы совершенствуем условия для привлечения практиков из реальных секторов экономики. — отметил Дмитрий Медведев.

На заседании подчеркнули, что квалификация системы дополнительного образования повышается и эту работу требуется расширить.

— В законодательство уже внесены изменения, которые позволяют за счёт бюджетных средств поддерживать негосударственные организации. Помимо всего прочего, это создаёт здоровую конкурентную среду, — говорится в сообщении.

Экспертное сообщество высказалось за формирование пакета мер по развитию данного образования в субъектах, а также организацию своего рода конкурса региональных систем. Отмечается, что это может дать территориям новые стимулы для развития внешкольных программ.

На заседании были были обозначены успехи, которых удалось достигнуть за год работы.

— Мы пришли к целому ряду решений, которые могут быть тиражированы. В частности, можно более эффективно использовать для дополнительного образования имеющуюся в стране инфраструктуру. Многие учебные организации работают лишь половину дня — это известный вопрос, который мы тоже с вами обсуждали, — а остальное время вообще не используется по назначению, то есть для учёбы, образования. Поэтому нужно радикально упростить взаимодействие между музыкальными и художественными школами, между вузами и колледжами, между вообще любыми образовательными организациями. Это позволит привлечь большее количество детей и не создавать дополнительных затрат по созданию новых зданий, новых сооружений для этих целей, — рассказали заседатели.

Также был обозначен ряд проблем, с которыми приходится сталкиваться при реализации проекта. Они носят достаточно локальные характер.

— Есть проблемы недофинансированности, изношенности инфраструктуры, низкого уровня оснащения. Всё это не позволяет детям полноценно обучаться по программам дополнительного образования. Надо посмотреть, как улучшить эту ситуацию. Очевидно, что есть субъекты, где с этим совсем всё сложно (это целый ряд кавказских республик, Крым), поэтому нужно на них обратить пристальное внимание, — говорится в публикации.

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