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Олени против грязи: под Мезенью парнокопытные «намыли» машину
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Олени против грязи: под Мезенью парнокопытные «намыли» машину 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Необычную «автомойку» засняли водители по дороге на Мезень. Сегодня в соцсетях появилось необычное видео, где олени очень заинтересовались автомобилем.
— Муж остановился отдохнуть от руля, а олени прямо облепили автомобиль. Видео показалось довольно забавным, скинула подруге, назвав олешек — автомойкой. Не думала, что будет такой интерес, — рассказала 29.ru автор видео Анна Малыгина. — Соленая машина, наверное.
Олени в Мезенском районе — явление нередкое, но в целом в Архангельской области количество диких парнокопытных стремительно уменьшается. По данным на 2017 год, поголовье оленей сократилось в 11 раз.
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