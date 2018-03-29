Олени против грязи: под Мезенью парнокопытные «намыли» машину

Необычную «автомойку» засняли водители по дороге на Мезень. Сегодня в соцсетях появилось необычное видео, где олени очень заинтересовались автомобилем.

— Муж остановился отдохнуть от руля, а олени прямо облепили автомобиль. Видео показалось довольно забавным, скинула подруге, назвав олешек — автомойкой. Не думала, что будет такой интерес, — рассказала 29.ru автор видео Анна Малыгина. — Соленая машина, наверное.

Олени в Мезенском районе — явление нередкое, но в целом в Архангельской области количество диких парнокопытных стремительно уменьшается. По данным на 2017 год, поголовье оленей сократилось в 11 раз.