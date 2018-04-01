Ещё
Г. Иванов: все должны знать, что мы на Урале можем вырастить поле в это время
Далее:
Читайте также:
Ещё

Г. Иванов: все должны знать, что мы на Урале можем вырастить поле в это время 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Казанский репортер
Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в 24-м туре РФПЛ, который пройдёт на «Екатеринбург Арене» — новом стадионе, построенном к чемпионату мира — 2018.
«Конечно, мы ждали, когда переедем на новый стадион. У нас и тот стадион неплохой, но этот в центре города, очень комфортная арена, очень классная, поле великолепное. Мы готовились к этому матчу, всё сделали. Все должны знать, что мы на Урале тоже можем вырастить поле в это время.
Сегодня у нас праздник, народ приедет и посмотрит хорошую игру. Когда много народу, то и футболисты играют по-другому. Так что всё будет хорошо. И чемпионат мира мы здесь достойно проведём. Екатеринбург на сто процентов готов к чемпионату мира и к РФПЛ», — сказал Иванов в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Рубин». Начало — в 14:00 мск.
Чемпионат.com: последние новости
В Японии состоится парад в честь Ханю Семак: у «Уфы» много травмированных, сыграют те, кто может играть и заслуживает Токранов вернулся в состав «Ак Барса» и сыграет с «Трактором»
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
УЕФА предупредил «Зенит»18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ9
Украинскому футболисту угрожали из-за тренировок в РФ1
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение