Г. Иванов: все должны знать, что мы на Урале можем вырастить поле в это время

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в 24-м туре РФПЛ, который пройдёт на «Екатеринбург Арене» — новом стадионе, построенном к чемпионату мира — 2018.

«Конечно, мы ждали, когда переедем на новый стадион. У нас и тот стадион неплохой, но этот в центре города, очень комфортная арена, очень классная, поле великолепное. Мы готовились к этому матчу, всё сделали. Все должны знать, что мы на Урале тоже можем вырастить поле в это время.

Сегодня у нас праздник, народ приедет и посмотрит хорошую игру. Когда много народу, то и футболисты играют по-другому. Так что всё будет хорошо. И чемпионат мира мы здесь достойно проведём. Екатеринбург на сто процентов готов к чемпионату мира и к РФПЛ», — сказал Иванов в эфире телеканала «Наш футбол».