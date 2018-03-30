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Григорий Иванов: «Классный газон „Екатеринбург Арены“ готов принять матч с „Рубином“
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Григорий Иванов: «Классный газон „Екатеринбург Арены“ готов принять матч с „Рубином“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что «Екатеринбург Арена» полностью готова принять матч 24-го тура премьер-лиги с «Рубином». Эта встреча станет дебютной для нового стадиона, который готовится летом принять матчи чемпионата мира.
— Арена, конечно, уже готова. Матч уже послезавтра, — сказал Иванов. — Идут последние приготовления. Это ведь как въезд в новую квартиру. Но к проведению встречу с «Рубином» стадион готов.
— Как дела на «Екатеринбург Арене»?
— У нас и на «СКБ Арене», и на новом стадионе классный газон для игры в футбол.
— Билеты все проданы?
— Мы приостановили продажу. Матч тестовый, и аншлаг собирать нельзя. На первом матче одно количество людей будет, на следующем больше и так далее. (Андрей СИЗЯКИН)
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