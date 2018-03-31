Григорий Иванов: «Может быть, какие-то матчи „Урал“ будет играть на запасном стадионе»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью клубной пресс-службе отметил, что несмотря на появление «Екатеринбург Арены», команда будет продолжать использовать «СКБ-Банк Арену». По его словам, иногда екатеринбуржцы будут беречь поле нового стадиона.

— Помните, как впервые побывали на Центральном стадионе ("Екатеринбург Арене)?

— Сейчас уже и не вспомнить. Отец меня привел на стадион, когда я еще ходил в садик. Мы с ним ходили на каждый матч. Детский билет тогда стоил 10 копеек.

— Какие матчи вам хорошо запомнились с того времени?

— Хорошо помню, как «Уралмаш» обыграл «Локомотив» из Читы со счетом 9:0. Все болельщики хотели десятый мяч. И вот нападающий Федор Васильченко очень красиво забил гол ударом через себя ножницами. Но, к сожалению, судья не засчитал мяч из-за офсайда! Много интересных матчей связано с Центральным стадионом. Например, игры СКА в хоккее с мячом. Помню, как в 1974 году наша команда обыграла «Динамо» из Алматы; после перерыва наши хоккеисты снова стали чемпионами страны. И потом они на Центральном стадионе завоевали Кубок европейских чемпионов. Стадион был полный. И все болельщики зажгли газеты. Зрелище было потрясающее. Это очень яркое воспоминание из моего детства!

— Как планируете в дальнейшем использовать «СКБ-Банк Арену»?

— Этот стадион мы не покидаем. Погода влияет на подготовку газона. Поэтому, может быть, какие-то матчи в чемпионате будем играть там, чтобы поберечь поле на «Екатеринбург Арене». Или тренировки иногда там будет проводить главная команда. Возможно, там будут играть «Урал-2», молодежная команда. Детишкам будем давать там играть финальные турниры. Найдем, как использовать стадион на Уралмаше.