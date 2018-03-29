«Крылья Советов» продолжают подготовку к матчу с «Тамбовом»

30 марта «Крылья Советов» чартерным рейсом отправятся в Тамбов, где и проведут предматчевую тренировку. Матч пройдет в субботу, 31 марта, в новом манеже СТЦ «Тамбов». Начало игры в 16:00. Встреча будет показана на порталах 1fnl.ru и Sportbox.ru.