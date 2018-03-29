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«Крылья Советов» продолжают подготовку к матчу с «Тамбовом»
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«Крылья Советов» продолжают подготовку к матчу с «Тамбовом» 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
В четверг, 29 марта, в общую группу вернулся сербский легионер Срджан Мияйлович, что стало хорошей новостью для всей команды. Также в расположение клуба прибыли полузащитник Олег Ланин и форвард Александр Соболев, вернувшиеся из стана молодежной сборной России.
30 марта «Крылья Советов» чартерным рейсом отправятся в Тамбов, где и проведут предматчевую тренировку. Матч пройдет в субботу, 31 марта, в новом манеже СТЦ «Тамбов». Начало игры в 16:00. Встреча будет показана на порталах 1fnl.ru и Sportbox.ru.
Напомним, что последний раз «Крылья Советов» и «Тамбов» встречались в феврале в рамках Кубка ФНЛ. Тогда самарская команда одержала победу — 2:0. Голы на свой счет записали Алан Чочиев и Тарас Бурлак, сообщает официальный сайт клуба.
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