«Урал» — «Рубин»: на матче будет присутствовать около 20 тыс. зрителей

На матч 24-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги между «Уралом» и «Рубином», который впервые пройдёт на реконструированной «Екатеринбург Арене», все билеты проданы. На игре будет присутствовать около 20 тыс. человек. Об этом в пресс-службе уральской команды сообщили корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину

Из-за некоторых ограничений на эту встречу в продажу было пущено около 20 тыс. билетов, которые все уже раскуплены.

Встреча состоится 1 апреля на арене, которая во время проведения чемпионата мира сможет вмещать 35 тыс. зрителей.