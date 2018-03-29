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«Урал» — «Рубин»: на матче будет присутствовать около 20 тыс. зрителей
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«Урал» — «Рубин»: на матче будет присутствовать около 20 тыс. зрителей 

Чемпионат.com 1 час назад
На матч 24-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги между «Уралом» и «Рубином», который впервые пройдёт на реконструированной «Екатеринбург Арене», все билеты проданы. На игре будет присутствовать около 20 тыс. человек. Об этом в пресс-службе уральской команды сообщили корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину.
Из-за некоторых ограничений на эту встречу в продажу было пущено около 20 тыс. билетов, которые все уже раскуплены.
Встреча состоится 1 апреля на арене, которая во время проведения чемпионата мира сможет вмещать 35 тыс. зрителей.
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