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Игроки «Амкара» и «Локомотива» выйдут на матч в траурных футболках
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Игроки «Амкара» и «Локомотива» выйдут на матч в траурных футболках 

АиФ Пермь 59 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Футболисты «Амкара» и столичного «Локомотива» выйдут на поле 31 марта в траурных футболках в память о жертвах пожара в Кемерове.
Как добавили в пермском клубе, сам матч начнётся с минуты молчания о погибших в ТРЦ «Зимняя вишня».
Игра 24-го тура Премьер-лиги между красно-чёрными и железнодорожниками состоится в Москве в субботу в 16.00 по пермскому времени. Поединок должен был проходить в Перми, однако комиссия РФС и РФПЛ запретила проводить «Амкару» матчи на домашнем стадионе «Звезда» из-за того, что газон не отвечает требованиям. И руководители клубов договорились сыграть в столице на поле «Локомотива».
Напомним, страшный пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» унёс жизни 64 человек, из них 41 погибший — это дети. В память о жертвах этой трагедии Перми горожане несут цветы, детские игрушки и свечи в сквер Уральских добровольцев.
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