Буде ли салют на 9 мая в Перми?

Будет ли в этом году фейерверк, посвящённый празднованию победы в Великой Отечественной войне?

Агентство социокультурных проектов Перми разместило на сайте госзакупок заявку на предоставление услуги по запуску фейерверка в честь 73-й годовщины Победы. На эти цели планируют потратить до 980 тысяч рублей.

В заявке записано, что организация, участвующая в конкурсе, должна иметь возможность предоставить фейерверки пяти видов калибром от 100 до 310 мм. Высота подъёма — от 90 до 350 м. Салют должен быть не менее семи минут.