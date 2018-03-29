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Буде ли салют на 9 мая в Перми?
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Буде ли салют на 9 мая в Перми? 

АиФ Пермь 55 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Будет ли в этом году фейерверк, посвящённый празднованию победы в Великой Отечественной войне?
Агентство социокультурных проектов Перми разместило на сайте госзакупок заявку на предоставление услуги по запуску фейерверка в честь 73-й годовщины Победы. На эти цели планируют потратить до 980 тысяч рублей.
В заявке записано, что организация, участвующая в конкурсе, должна иметь возможность предоставить фейерверки пяти видов калибром от 100 до 310 мм. Высота подъёма — от 90 до 350 м. Салют должен быть не менее семи минут.
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