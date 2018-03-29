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ОЭМК запустил собственное производство роликов для МНЛЗ
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ОЭМК запустил собственное производство роликов для МНЛЗ 

АиФ 53 минуты назад
Фото: АиФ
Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК, входит в компанию «Металлоинвест») освоил производство роликов отводящего рольганга для шестой машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ-6), отвечающих за транспортировку слитков высококачественной стали.
Проект реализован совместными усилиями специалистов проектно-конструкторского отдела, электросталеплавильного и ремонтно-механического цехов ОЭМК. Ролики, выпускаемые в ремонтно-механическом цехе, по своим свойствам превосходят зарубежные аналоги. На ОЭМК сделали ролик из трех частей, которые, как конструктор, собираются в единый узел. Оригинальный импортный ролик — цельный и менее ремонтопригодный.
Еще одна особенность детали собственного производства — усиленная конструкция с ребрами жесткости. За счет этого уменьшается прогиб вала, прочно фиксируются составные части, увеличиваются срок службы ролика и межремонтные периоды.
Исправность роликов отводящего рольганга напрямую влияет на бесперебойную работу МНЛЗ и своевременную поставку продукции потребителям, среди которых российские и зарубежные шарикоподшипниковые и автомобильные производства. Новые ролики уже прошли проверку качества и в скором времени поступят в электросталеплавильный цех.
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