ОЭМК запустил собственное производство роликов для МНЛЗ

Проект реализован совместными усилиями специалистов проектно-конструкторского отдела, электросталеплавильного и ремонтно-механического цехов ОЭМК. Ролики, выпускаемые в ремонтно-механическом цехе, по своим свойствам превосходят зарубежные аналоги. На ОЭМК сделали ролик из трех частей, которые, как конструктор, собираются в единый узел. Оригинальный импортный ролик — цельный и менее ремонтопригодный.

Еще одна особенность детали собственного производства — усиленная конструкция с ребрами жесткости. За счет этого уменьшается прогиб вала, прочно фиксируются составные части, увеличиваются срок службы ролика и межремонтные периоды.

Исправность роликов отводящего рольганга напрямую влияет на бесперебойную работу МНЛЗ и своевременную поставку продукции потребителям, среди которых российские и зарубежные шарикоподшипниковые и автомобильные производства. Новые ролики уже прошли проверку качества и в скором времени поступят в электросталеплавильный цех.