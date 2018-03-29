Боксер из Некрасовки завоевал серебряную медаль

В период с 19 по 26 марта в городе Анапа проходили соревнования «Первенство России по боксу среди юношей 13–14 лет».

Воспитанник отделения бокса спортивной школа № 4 Москомспорта Вадим Панов принял участие в соревнованиях в составе сборной команды Москвы и завоевал серебряную медаль.

«Поздравляем спортсмена и его тренера Андрея Молодцова с успешным выступлением на первенстве России и желаем новых спортивных достижений», — сказано на сайте учреждения.

Напомним, что школа располагается на 1-й Вольской улице, дом 15, корп. 1. (вт)