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Боксер из Некрасовки завоевал серебряную медаль
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Боксер из Некрасовки завоевал серебряную медаль 

Управа района Некрасовка 44 минуты назад
Фото: Управа района Некрасовка
В период с 19 по 26 марта в городе Анапа проходили соревнования «Первенство России по боксу среди юношей 13–14 лет».
Воспитанник отделения бокса спортивной школа № 4 Москомспорта Вадим Панов принял участие в соревнованиях в составе сборной команды Москвы и завоевал серебряную медаль.
«Поздравляем спортсмена и его тренера Андрея Молодцова с успешным выступлением на первенстве России и желаем новых спортивных достижений», — сказано на сайте учреждения.
Напомним, что школа располагается на 1-й Вольской улице, дом 15, корп. 1. (вт)
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