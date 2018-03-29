На авиабазе Кант парашютисты ЦСКА провели мастер-класс для юнармейцев

Ребятам особенно понравилась показательная тренировка по действиям парашютистов в воздухе и выполнению элементов групповой воздушной акробатики.

На аэродроме авиабазы Кант парашютисты из спортивного клуба ЦСКА провели мастер-класс с воспитанниками юнармейского отряда «Новое поколение».

Перед ребятами выступил старший тренер сборной по парашютному спорту Вооруженных Сил Российской Федерации подполковник Александр Иванов

Тренер совместно с опытными инструкторами продемонстрировал юнармейцам азы наземной подготовки: укладку парашюта, действия парашютистов в воздухе, тактику приземления. Ребята активно принимали участие в занятии. Юнармейцам особенно понравилась показательная тренировка по действиям парашютистов в воздухе и выполнению элементов групповой воздушной акробатики.

По завершении занятия спортсмены пригласили детей на следующую тренировку, которая будет проходить уже в апреле.