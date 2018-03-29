Гершкович: «Уму непостижимо — Манчини жалуется, что ему не хватает качественных игроков»

«В «Зените» хорошие футболисты. Там их даже явный перебор. Тренер же жалуется, что ему не хватает качественных игроков. Сколько же ему их надо? Уму непостижимо, чтобы тренер высокого, как говорят, уровня сваливал на такую причину.

Считаю, что, напротив, мешает чрезмерное количество футболистов. Очень трудно управлять коллективом, в котором люди с претензией на роль премьеров сидят в запасе. А ведь не у каждого спокойный характер. Чаще всего футболисты не просто высокого о себе мнения — они себя переоценивают, что чревато серьезными проблемами. При этом не видно, за счет чего команда собирается играть в атаке. В основном «Зенит» выезжает на индивидуальных действиях. То Кокорин что-то придумает, то Иванович или Жирков, игроки высокого класса, что-то совершат. Среди аргентинцев Паредес старается держать планку. Ригони же с такими перепадами… То выдаст игру, то его не видно. Дриусси — непонятный, Маммана «пенки» себе позволяет. Убирают Шатова и Дзюбу, а берут Оздоева и Заболотного. Но чем они лучше?

Считаю, что отмена налога на иностранных специалистов — неправильное решение. Более того, надо было сделать следующий шаг — ввести налог на помощников. Сколько людей привезли с собой Манчини и Карерра! А зачем? Если берете маститого специалиста, то пусть рядом работают российские тренеры, которые у него учились бы», — цитирует Гершковича.