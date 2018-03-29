В Щукине проведут соревнования по настольному теннису

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Динамика», который находится в районе Щукино, проведут окружные соревнования по настольному теннису. Мероприятие пройдет в рамках спартакиады пенсионеров Северо-Западного округа Москвы.

— К участию в соревнованиях по настольному теннису приглашаются женщины от 55 лет старше, а также мужчины от 60 лет и старше, — сообщили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.

Соревнования пройдут в воскресенье, 1 апреля, начало в 10.30. Напомним, ФОК «Динамика» располагается по адресу: 1-й Пехотный пер., дом 8.