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Захарова напомнила Великобритании о визите английских лордов «в гости к Гитлеру» на Олимпиаду
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Захарова напомнила Великобритании о визите английских лордов «в гости к Гитлеру» на Олимпиаду 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В 1931 году Международный олимпийский комитет выбрал Берлин для проведения Олимпийских игр-1936. Такой выбрал символизировал возвращение Германии в мировое сообщество после ее поражения в Первой мировой войне. Однако сама страна к участию в играх допущена не была.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга показала британской стороне выпущенную в 1936 году в Германии официальную брошюру, которая называется «Почетные гости XI Олимпийских игр». Книга посвящена участию членов английского истеблишмента в Олимпиаде 1936 года. Она проходила в Третьем рейхе. Открывал церемонию Адольф Гитлер.
«Честно говоря, все, что связано с той эпохой, с теми событиями и с той политической обстановкой тем более, мне даже неприятно держать в руках. Это такой «привет из прошлого». Но пришлось все это проштудировать. Для вашего удобства мы представляем вам слайды. Итак, кто же представлял Великобританию на Олимпийских играх 1936 года? Первое — Лорд Портал Лаверсток. Второе — Капитан Эван Хантер. Они были представителем и председателем Национального олимпийского комитета Великобритании, генеральным секретарем. Теперь к представителям Великобритании в МОК — это Лорд Абердар, Лорд Дэвид Джордж Бергли, Маркиз Декстед, Сэр Ноэль Куртис Бэннет. Среди представителей международных спортивных федераций — Уильям Джонс, Сэр Уильям Бертон, Майор Хекстал Смит. Это означает одно: что указанные лица принимали участие в официальных мероприятиях, связанных с Олимпиадой, они были на стадионе, они были на открытии, они общались активно в 36-м году в Берлине с местным официозом. В отличие от представителей дипломатического корпуса, который был аккредитован в тот момент в Германии и присутствовал на мероприятиях в рамках функциональных обязанностей, которые обязан был выполнять, упомянутые члены британского истеблишмента приехали по собственному желанию. Я хочу еще раз подчеркнуть — в Берлин, к Гитлеру в 36 году. К 36 году Германия была уже отравлена соответствующей идеологией. К этому моменту уже была создана система концлагерей, противников нацистского режима, асоциальных элементов, осужденных лиц, других категорий граждан, действовали расовые законы. Вплоть до 1952 года, когда состоялась летняя Олимпиада в Финляндии, Советский Союз не принимал участие в Олимпийских Играх. Он проигнорировал и Игры в Берлине. Господин Борис Джонсон, вы не находите постыдным и, как вы любите говорить, «вызывающим тошноту» участие такого количества британских функционеров в открытии Олимпийских Игр 1936 года? Что все эти уважаемые британские деятели, лорды, делали в гостях у Гитлера? Расскажите своей стране», — сказала Захарова.
В 1931 году Международный олимпийский комитет выбрал Берлин для проведения Олимпийских игр-1936. Такой выбрал символизировал возвращение Германии в мировое сообщество после ее поражения в Первой мировой войне. Однако сама страна к участию в играх допущена не была. Кроме того, в ходе этой Олимпиады впервые проводилась эстафета олимпийского огня, что соответствовало замыслу нацистских пропагандистов — таким образом они стремились привлечь немцев к нацистскому движению. Однако Россия принимать участие в данных соревнованиях отказалась.
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