Стали известны премиальные за победу сборной Испании на ЧМ-2018

Как сообщает Marca, каждый игрок получит по 800 тысяч евро в случае триумфа «Фурии Рохи» на грядущем мундиале.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Испании сыграет с Португалией, Ираном и Марокко.