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Стали известны премиальные за победу сборной Испании на ЧМ-2018
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Стали известны премиальные за победу сборной Испании на ЧМ-2018
Soccer News
42 минуты назад
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Soccer News
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Как сообщает Marca, каждый игрок получит по 800 тысяч евро в случае триумфа «Фурии Рохи» на грядущем мундиале.
Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Испании сыграет с Португалией, Ираном и Марокко.
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