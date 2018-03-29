РФС призвал не реагировать на «ахинею англичан» против ЧМ-2018 по футболу

Британские активисты собирают средства на оплату услуг адвокатов, чтобы доказать, что Россия не имеет права проводить Чемпионат мира по футболу летом 2018 года. Как выяснила НСН, в первый день кампании активисты собрали всего 0,03% от заявленной суммы, хотя по статистике успешных кампаний по краудфандингу, в первые три дня собирается около 20%.

«Не надо к этим вещам относиться серьезно. Подобного рода заявлениям не надо придавать абсолютно никакого значения. Чем больше мы будем эти фантазии комментировать, тем больше шансов у этих людей где-то нас зацепить. Надо ориентироваться исключительно на официальные заявления Международной федерации футбола. Вот что для нас является законом. Все остальное, это фантазии и всевозможные мелочные уколы, которые просто нервируют людей», — возмутился Колосков.

Ранее в эфире НСН почетный президент РФС объяснил нападки с британской стороны затаенной обидой.

«Англичане с 2010 года начали нести такую ахинею по поводу того, что то неправильно мы заявку подали, то мы не совсем технологично, с их точки зрения, провели заявочную кампанию, то мы неправильно выиграли, то теперь еще чего-то. В течение этих семи лет постоянно какие-то фантазии у них возникают», — заявил НСН Колосков.

Он также напомнил, что президент FIFA Джанни Инфантино во время недавней встречи с президентом России подтвердил, что все работы идут по плану и у Международной федерации нет никаких замечаний.