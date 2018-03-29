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Вячеслав Володин обсудил в Москве с мэром Саратова будущее нового пляжа
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Вячеслав Володин обсудил в Москве с мэром Саратова будущее нового пляжа 

АиФ 41 минуту назад
Фото: АиФ
Вопросы модернизации предприятий жилищно-коммунального хозяйства по уборке Саратова стали предметы встречи на федеральном уровне. Сегодня в Москве председатель Государственной Думы Вячеслав Володин обсудил ситуацию с главой города Саратова Михаилом Исаевым.
Мэр к госдепу с просьбой помочь с оснащением предприятий по уборке города дополнительной коммунальной техникой, поскольку многие годы этот вопрос висит в воздухе — спецтехники не хватает.
А эта зима, выдающаяся на осадки и длительность проверила на прочность все коммунальные службы города. Ситуация печальна. И техника нужна.
Володин напомнил Исаеву и о вопросе с новым городским пляжем. Несговорчивые владельцы лодок в августе 2016 года обратились к Вячеславу Володину с просьбой оказать содействие в решении их проблемы с новой базой, поскольку старая мешает благоустройству набережной и строительству пляжа.
— Надо сделать все, чтобы было найдено оптимальное место для строительства лодочных баз. Необходимо создать условия для людей, которые живут на Волге, — сообщил Вячеслав Володин на встрече с лодочниками.
После чего была достигнута договоренность о строительстве новых эллингов для маломерных судов в поселке Юриш и микрорайоне Улеши Заводского района. Для решения проблем лодочников в прошлом году при поддержке Вячеслава Володина были найдены 87 миллионов рублей. Но как оказалось больше 60 миллионов рублей были израсходованы на другие нужды.
Михаил Исаев взял на личный контроль вопрос строительства дополнительных лодочных баз, которые удовлетворят потребности по перемещению всех маломерных судов с подлежащих сносу баз. Со своей стороны Вячеслав Володин окажет поддержку Саратову в поиске 204 млн рублей для завершения проекта.
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