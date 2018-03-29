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Держи удар: дива plus-size Искра Лоуренс готова сыграть в футбол в бикини — и целлюлит ей не помеха
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Держи удар: дива plus-size Искра Лоуренс готова сыграть в футбол в бикини — и целлюлит ей не помеха 

WMJ.ru 39 минут назад
Фото: WMJ.ru
У себя в Instagram пышка Искра Лоуренс поделилась несколькими фотографиями, на которых играет с футбольным мячом в откровенном бикини, не скрывающем ее округлостей — чем вызвала восхищение и у ценителей роскошных форм, и у любителей спорта.
— весело спросила в подписи под одним из коллажей Искра Лоуренс, которую ничуть не смущает целлюлит на сделанных папарацци фото. «Я не знаю, но ты уже завоевала мое сердце», — отвечает ей один из находчивых поклонников в комментариях.
Чемпионат мира по футболу пройдет в этом году в 11 городах России с 14 июня по 15 июля, соревнования примут Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и другие крупнейшие города страны. Матч открытия и финальный матч пройдут в Москве на стадионе «Лужники». Интересно, приедет ли к нам Искра Лоуренс?
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Фото:Instagram
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