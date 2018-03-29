Власти Ленинградской области с 1 мая перестанут выдавать лицензии на добычу песка и щебня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. / ТАСС /. Власти Ленинградской области с 1 мая перестанут выдавать лицензии на добычу полезных ископаемых — песка и щебня на территории региона. Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, решение приняли в связи с тем, что существующих мест добычи достаточно для покрытия потребностей региона, а также это сделано для сохранения природы.

"Мы не хотим лишний раз травмировать природу, разрабатывать местность — потому что почва снимается, страдают растения, грунт. Кроме того, была проанализирована ситуация и мы поняли, что действующих сейчас карьеров достаточно для обеспечения потребностей региона — для строек, для дорог", — сказали в пресс-службе.

В правительстве области добавили, что сейчас органы власти выдали 179 лицензий на добычу песка и гравия на территории Ленинградской области. «Эти лицензии на [общий объем] добычи — 1 млрд кубических метров песка и песчано— гравийных материалов. На те стройки, которые есть у нас, этого достаточно с запасом. Даже если у нас активизируется строительство — нам с запасом хватит», — отметили в пресс— службе.

В пресс-службе также пояснили, что мораторий на выдачу лицензий ориентировочно продлится до 2020 года. По данным региональных властей, запрет также не должен негативно сказаться на экономике региона.

По данным открытых источников, большинство песчаных и гравийных карьеров расположены на севере Ленинградской области — в Выборгском и Приозерском районах. В них добывают песок фракцией от 0,5 до 3 мм, что позволяет использовать его в различных сферах дорожного и жилищного строительства. Гранитные карьеры также расположены в Выборгском районе, добыча щебня в них ведется уже более 100 лет.